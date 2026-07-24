"Тракийска пепелянка" и 3 държави в общо небе - България, Гърция и Румъния с мащабна авиационна тренировка

Снимка: МО, илюстративна

Българските Военновъздушни сили бяха домакин на съвместна летателна тренировка „Тракийска пепелянка 2026“, която се проведе в периода от 20 юли до 24 юли с участието на ВВС на Гърция и на Румъния, съобщиха от Министерство на отбраната.

Съгласно сценария, екипажи на самолети МиГ-29, F-16 Block 70, L-39 ZA от Трета авиационна база – с. Граф Игнатиево, Су-25 от 22-ра авиационна база – Безмер и вертолети AS 532AL “Cougar” и Ми-17 от 24-та авиационна база – Крумово изпълниха летателно-тренировъчни полети в пълния спектър от задачи на родовете авиация съвместно с гръцките изтребители F-16 Block 50 и румънските F-16 MLU. В тренировката участваха и формирования на батареи зенитно-ракетни комплекси (ЗРК) „2К12“ от Стара Загора, които осигуриха зенитно-ракетно прикритие на стратегически важни райони и обекти.

Участниците в съвместната тренировка осъществиха тактическите си действия под управлението на Базата за командване, управление и наблюдение – София.

Съвместната летателна тренировка „Тракийска пепелянка 2026“ отбеляза четвъртото си издание през тази година. Тя се провежда в българското въздушно пространство и предоставя възможност на страните-участници да усъвършенстват своя опит за координация и взаимодействие при провеждането на съвместни въздушни операции и да прилагат ефективно процедурите за работа в международна среда, посочват от ведомството.

Редактор "Екип на Петел",

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