Трактор, сламопреса и 60 бали сено са изгорели при пожар край Белоградчик

Снимка: Булфото, архив

Трактор, сламопреса и 60 бали сено са унищожени при пожар в землището между белоградчишките села Салаш и Вещица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за пожара е подаден вчера в 12:35 ч. В гасенето на огъня са участвали два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Белоградчик с два противопожарни автомобила, доброволци от Белоградчик и специализирана техника на местното горско стопанство. Благодарение на своевременната намеса са спасени 400 бали сено.

По данни на полицията причината за пожара е техническа неизправност. По време на работа от монтираната на трактора косачка е възникнала искра, която е запалила сухите треви.

През последното денонощие огнеборците са гасили още пожари в сухи треви и отпадъци във видинския квартал „Нов път“, в село Извос и в землището на село Иново. При тези произшествия не са нанесени материални щети, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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