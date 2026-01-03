Тръмп: "Русия убива твърде много хора"

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде пресконференция в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида, оставяйки множество въпроси без отговор.

Сред обсъжданите теми бяха политическото бъдеще на Венецуела, отношенията с Русия и последиците от войната в Украйна.

Президентът Доналд Тръмп и малката му група от старши съветници напуснаха сцената в резиденцията и клуба му Мар-а-Лаго във Флорида след края на пресконференцията, оставяйки зад себе си множество нерешени въпроси.

Според информационните агенции Русия е отрекла слуховете, че в страната се намира вицепрезидентът на Венецуела и предполагаем наследник на Николас Мадуро, Делси Родригес, въпреки че това се спекулираше цялото утро.

Тръмп заяви, че "тя току-що е встъпила в длъжност като нов президент на Венецуела и ще сътрудничи със САЩ", като уточни, че тези твърдения не са потвърдени от други източници.

Последният въпрос по време на пресконференцията беше за президента на Русия, Владимир Путин, и войната в Украйна.

Тръмп заяви, че "се отбелязва напредък в преговорите за мир", без да предоставя допълнителни детайли, предава bgonair.bg.

Той нарече конфликта "кървав кошмар" и каза: "Не съм доволен от Путин" и че "Русия убива твърде много хора".

