Тръмп: Споразумението "до голяма степен е договорено“

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнат значителен напредък по меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран. Това по думите му може да доведе до прекратяване на конфликта и отваряне на Ормузкия проток, допълва Нова тв.

В публикация в социалната си мрежа Тръмп написа, че споразумението "до голяма степен е договорено“, а финалните детайли все още се обсъждат.

По-рано тази сутрин иранската агенция "Фарс" съобщи, че споразумението ще позволи на Иран да управлява Ормузкия проток, а твърденията на Тръмп - “не съответстват на реалността”.

