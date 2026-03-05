реклама

Тръмп: Трябва да участвам в избора на следващия върховен лидер на Иран

05.03.2026 / 19:46 0

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс. 

"Синът на (аятолах Али) Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран", каза Тръмп в интервю за сайта "Аксиос", пише БТА. 

"Трябва да се включа в назначаването, както с (временната президентка на Венецуела) Делси (Родригес) във Венецуела", добави той. 

Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер на Иран, е оцелял след американските и израелските удари в събота срещу Ислямската република, при които е бил убит баща му Али Хаменей, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на ирански източници. 

Духовник от среден ранг с близки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, хардлайнерът Моджтаба е една от най-влиятелните фигури в иранската духовно статукво и е смятан за предполагаем наследник на баща си, отбелязва Ройтерс. 

Иран все още не е обявил новия си лидер. 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама