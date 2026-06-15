Тръмп: 250-ата годишнина от обявяването на независимостта ще бъде отбелязана грандиозно

Стопкадър: БТВ

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че по повод Деня на независимостта - 4-юли, когато се навършват 250 г. от основаването на САЩ, в района на „Нешънъл мол“ в центъра на Вашингтон ще има зрелищно празненство, размиващо границата между официална церемония и политическо събитие, предаде Ройтерс.

Критици на Тръмп го обвиняват, че използва събития, свързани с президентския му пост, за да популяризира политическия си имидж.

Решението му да превърне празненството във Вашингтон в митинг вероятно ще привлече сериозно внимание, отбелязва Ройтерс.

„Ще организираме най-грандиозния митинг на Тръмп от всички досега - „ПОЧЕСТ КЪМ АМЕРИКА“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл. Събитието е част от по-широката програма под надслов "Свобода 250". Тръмп посочи, че Денят на независимостта на „Нешънъл мол“ ще бъде отбелязан с военна музика, авиошоу и грандиозна заря.

Тържествата по случай Деня на независимостта на 4 юли са кулминацията на честванията, посветени на 250-ата годишнината от обявяването на независимостта на САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

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