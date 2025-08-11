Тръмп: 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон, окръг Колумбия, в подкрепа на местните и федералните правоприлагащи органи, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

"Столичното полицейско управление и федералните власти ще бъдат подкрепени в усилията, наистина големи усилия, от 800-те военнослужещи от Националната гвардия на Вашингтон, които ще разположим. И много повече, ако е необходимо, много повече", заяви Тръмп.

Президентът добави, че при необходимост ще изпрати и части от армията.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет добави, че се очаква въпросните служители на Националната гвардия да пристигнат в столицата през следващата седмица.

