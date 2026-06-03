Тръмп: Ако не бях аз, Израел нямаше да съществува днес

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че израелският премиер Бенямин Нетаняху го е манипулирал, за да започне война срещу Иран, като подчерта, че подобно решение би било изцяло негово.

„Да ме измами? Та нали аз съм този, който започна всичко“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“, цитиран от „Ал Джазира“.

Като основна причина за позицията си той посочи, че на Иран „не може да му бъде позволено да притежава ядрено оръжие“.

Тръмп приписа обвиненията за манипулация на своите политически опоненти. „Това са просто глупократи. Хора, които не знаят какво правят“, коментира той, пише novini.bg.

Тръмп припомни, че притесненията му относно иранската ядрена програма датират още от първия му мандат, когато САЩ се оттеглиха от ядреното споразумение, сключено през 2015 г. по време на администрацията на Барак Обама.

„Това е важно за Израел, защото вероятно той щеше да бъде първата мишена“, каза сегашният президент. „Ще ви кажа нещо – ако не бях аз, Израел нямаше да съществува днес“, категоричен бе той.

Редактор "Екип на Петел",

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