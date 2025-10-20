реклама

Тръмп: Ако се налага, ще унищожим "Хамас"

20.10.2025 / 19:45 2

Кадър Ютуб 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще даде на „Хамас“ „малък шанс“ да спази сделката за примирие в Газа, но предупреди, че групировката ще бъде „унищожена“, ако не го направи, предаде АФП. 

„Ние сключихме сделка с „Хамас“, те ще бъдат много добри, ще се държат прилично“, каза Тръмп пред репортери. „А ако не са, ние ще отидем и ще ги унищожим. Ако се налага, те ще бъдат унищожени“.

На 19 октомври Израел съобщи, че е започнал серия от въздушни удари по цели в Ивицата Газа, след като двама израелски войници били убити при нападение от „Хамас“. Палестинската организация отрече да има каквато и да било връзка с атаката, предаде БГНЕС. 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 520858 | Одобрение: 96493
Не само Хамас имат калашници....А тоя оранжев циркаджия кога се обряза и стана евреин....? За зет му и дъщеря му знаем.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 127562 | Одобрение: -17168
Те, ако можеха, евреите отдавна да са го унищожили, клоун...:devil:
Марио Кроненберг

