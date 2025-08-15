Тръмп: Ако срещата с Путин не върви добре, ще си тръгна

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1", че ако неговата среща с руския му колега Владимир Путин не върви добре, той ще си тръгне, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Планирано е двамата да разговарят във военната база "Елмендорф-Ричардсън" град Анкоридж, в американския щат Аляска, която е насрочена за 22,30 ч. българско време (11,30 ч. местно време).

"Ако срещата с Тръмп не върви добре, ще стана и ще си тръгна", заяви Тръмп, като в същото време посочи: "Европа не може да ми казва какво да правя. Искам да видя как огънят (в Украйна) спира. Няма да съм щастлив, ако това не стане днес."

Не знам какъв резултат би направил срещата с Путин успешна, каза Тръмп.

"Няма нищо сигурно", отбеляза той и добави: "Искам определени неща. Искам прекратяване на огъня."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!