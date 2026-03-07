Тръмп: Американски оръжейни компании ще увеличат четирикратно производството на усъвършенствани оръжия

кадър: Ютуб

Основните компании в американската отбранителна индустрия са се съгласили да "увеличат четирикратно" производството на усъвършенствани оръжия, обяви Доналд Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Американският президент направи това изявление след "много добра среща с най-големите американски отбранителни компании", предаде БТА.

Тръмп добави, че САЩ разполагат с "практически неограничен запас от боеприпаси" от по-ниска категория, като тези, които се използват в момента срещу Иран, отбелязва Франс прес.

"Представените компании бяха изпълнителните директори на BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon", добави Тръмп. Следващата срещата е била насрочена за след два месеца.

В друг пост президентът на САЩ заяви, че от началото на операция "Епична ярост" 9000 американски граждани са се върнали в страната от Близкия изток. Държавният департамент на САЩ регистрира американските граждани и им предоставя безплатни полети за завръщане, добави Тръмп.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!