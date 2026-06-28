Тръмп: Американски самолети атакуваха в Иран складове за ракети и дронове и радарни станции

Снимка уикипедия, Daniel Torok (1982–)

САЩ са нанесли тази нощ нови въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по радарни станции, разположени по крайбрежието на Иран, в отговор на поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), след като в събота петролен танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток.

„Самолети на САЩ току-що нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни станции, заради поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня! Много е вероятно те никога да не си вземат поука!“, гласи публикацията на Тръмп.

Американският държавен глава предупреди също, че „може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим с военни средства това, което започнахме толкова успешно. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува!“.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи в събота вечерта, че американската армия е нанесла нови удари срещу Иран, след като рано по-рано през деня плаващ под панамски флаг танкер беше атакуван от ирански дрон, пише БТА.

Държавната иранска телевизия ИРИБ съобщи рано в неделя местно време, че в Сирик, в южната част на Иран, са се чули експлозии.

„На Иран беше даден шанс да спази споразумението за прекратяване на огъня, но той избра да не го прави“, се посочва в изявление на Централното командване на американските въоръжени сили. В него се уточнява, че ударите са „пряк отговор на продължаващата иранска агресия срещу търговското корабоплаване“ и са насочени срещу ирански военни съоръжения за наблюдение, комуникации, противовъздушна отбрана, складове за дронове и лодки за поставяне на мини.

Вашингтон съобщи по-рано, че през нощта срещу събота е нанесъл удари по ирански цели. Иран заяви, че „е отговорил, нанасяйки удари по цели, свързани с американските сили“.

Редактор "Екип на Петел",

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