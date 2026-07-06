Тръмп: Балната зала в Белия дом е защитена срещу куршуми и дронове

Новата бална зала в Белия дом ще може да издържи практически всякаква форма на атака, като същевременно ще запази естетичния си вид, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от ДПА, пише БТА.

"Стъклени прозорци с такава дебелина, че ще могат да издържат на всякакъв вид атака – изстрел от пушка, дрон, нищо не може да ги пробие", каза той.

"Тя е бронирана срещу куршуми, дронове, в много случаи и срещу ракети, и в същото време е красива", добави Тръмп, като посочи, че конструкцията от стомана и стъкло ще разполага и с площадка за кацане и зареждане на дронове на покрива, което ще допринесе за сигурността.

В изказване по време на събитие в Белия дом Тръмп описа новата бална зала, която беше обект на критики заради размерите си и начина, по който проектът беше прокаран без консултации, като важна инвестиция в националната сигурност.

Строителството е в ход от миналата есен на мястото на бившото Източно крило на Белия дом. Очаква се новата бална зала да побира значително по-големи държавни банкети в сравнение със съществуващите помещения.

Проектът стана обект на критики и заради разходите, процеса на издаване на разрешителни и събарянето на части от историческия комплекс на Белия дом, като беше предмет на няколко съдебни дела.

Коментирайки съдебните дела, Тръмп каза: "Завеждат дело срещу теб, защото смятат, че балната зала е твърде голяма, или че е твърде малка. Особено ако името ти е Тръмп, завеждат дело срещу теб".

Редактор "Екип на Петел",

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