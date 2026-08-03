Тръмп: Днес започват нови преговори с Иран

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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че днес ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение, предаде Франс прес.

“Разбира се, те не искаха да бъдат атакувани. Те знаеха мащаба на тази атака, защото виждаха как тя се подготвя. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях под формата на преговори. Те започват утре следобед (понеделник)“, заяви снощи американският президент на борда на самолета си „Еър Форс 1“, пише БТА.

Ден по-рано Тръмп обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран „с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“, при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Вчера той каза, че молбата е дошла от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран.

“Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има споразумение по ядрения въпрос - може дори да се каже за денуклеаризацията на Иран”, каза той.

Ключовият за глобалната търговия с въглеводороди Ормузки проток отново е блокиран от Ислямската република след възобновяването на военните действия със САЩ в началото на юли, което причини мащабни нарушения в глобалната икономика.

Иран, който не желае трафикът през протока да се върне към предвоенната ситуация, в момента разрешава само един корабен маршрут покрай своето крайбрежие и възнамерява да запази контрола върху пролива, част от водите на който принадлежат на Оман.

През юни установяването на плавателен маршрут край брега на Оман разгневи иранските власти, но според Техеран изглежда се оформя компромис, въпреки че Маскат все още не е коментирал.

От началото на конфликта, започнал на 28 февруари с израелско-американска офанзива, президентът на САЩ многократно заплашва да нанесе масирани въздушни удари срещу Иран, преди да се откаже от намеренията си, припомня АФП.

Меморандум за разбирателство, подписан в средата на юни, целящ да проправи пътя за мирни преговори, не успя да доведе до дипломатически пробив и в началото на юли бяха нанесени нови реципрочни удари.

Редактор "Екип на Петел",

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