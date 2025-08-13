Тръмп: Европейските лидери са страхотни хора, които искат да видят сключена сделка

Кадър Youtube

Европейските лидери са страхотни хора, които искат сключването сделка за мир в Украйна. Това написа Доналд Тръмп в собствената си социална мрежа преди той и вицепрезидентът Джей Ди Ванс да се включат в конферентен разговор с ръководителите на европейски страни от НАТО и украинския държавен глава Володимир Зеленски.

"Ще говоря с европейските лидери след малко. Те са страхотни хора, които искат да видят сключена сделка", гласи постът на американския лидер.

Зеленски е в Берлин, където гостува на организатора на видеконференцията - канцлерът Фридрих Мерц. Целта на срещата е да представи украинските и европейски искания пред Тръмп преди разговорите му с Владимир Путин в петък, предава БНР.

Малко по-късно днес се очаква Зеленски и Мерц да говорят пред медиите.

Доналд Тръмп публикува още един пост в социалната мрежа "Трут", свързан с предстоящата среща с руския президент в Аляска, в който написа:

"Много нечестни медии работят по срещата ми с Путин. Постоянно цитират уволнени неудачници и наистина глупави хора като Джон Болтън, който току-що каза, че въпреки че срещата е на американска земя, "Путин вече е спечелил". За какво става въпрос? Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно (без данък върху извънредния труд!)".

