Тръмп: Фондовите пазари се покачват, ваксината идва скоро

Кадър: БНТ, архив

Доналд Тръмп сподели страхотна новина в социалната мрежа, свързана с така дългоочакваната ваксина срещу Ковид-19.

Потенциалната ваксина срещу коронавирус, разработена от американската компания Pfizer и германската BioNTech, показва повече от 90% ефективност по време на тестове, съобщиха производителите.

"Днес е страхотен ден за науката и човечеството. Първата част от резултатите от нашата трета фаза от клинични изпитвания на ваксината COVID-19 дава първоначални доказателства, че нашето лекарство може да предотврати коронавирусни инфекции", каза изпълнителният директор Алберт Бурла.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече реагира на тези резултати и ги нарече "страхотна новина", пише dunavmost.com.

"Фондовите пазари се покачват, ваксината идва скоро. Съобщава се, че тя е ефективна на 90%. Каква страхотна новина", написа в Туитър Тръмп.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!