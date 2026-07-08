Тръмп: Харесвам Ердоган и Биби, заради мен те не влязоха във война

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Турция ще получи изтребители F-35, пише Turkey Today.

Тръмп каза, че харесва както президента Реджеп Тайип Ердоган, така и "Биби“ (бел. ред. Бенямин Нетаняху), като същевременно заяви, че премиерът на Израел е направил "много лоши“ забележки за Турция.

"Той каза много лоши неща за Турция. Говорих с Ердоган и заради мен те не влязоха във войната", допълни Тръмп.

Президентът на САЩ каза, че Турция има достъп до най-доброто американско военно оборудване и ще получи изтребители F-35, цитира Новини.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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