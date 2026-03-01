Тръмп: Имам ясна представа кой ще поеме властта в Иран

Кадър Youtube

Президентът Тръмп заяви в телефонен разговор с NBC News, че е запознат с информацията за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей при американско-израелски въздушни удари.

"Говорил съм с много хора и смятаме, че това е вярна информация", заяви американският лидер.

"Не искам да казвам нищо окончателно, докато не видя доказателства, но вярваме, че е така", допълни Тръмп.

Той също заяви пред NBC, че операцията на САЩ в Иран е успешна.

"Много от техните лидери са елиминирани - не само от едно място, но и от още две, които атакувахме. Имахме отлична разузнавателна информация, затова смятаме, че голяма част от ръководството им е елиминирана", подчерта той.

По думите му ударите са нанесли сериозни щети, предава Bulgaria ON AIR.

Тръмп също така поясни, САЩ имат "доста ясна представа" кой може да наследи Иран.

Попитан кой може да замени върховния лидер Али Хаменей, Тръмп отговори: "Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да попитат кого бих предпочел".

Междувременно има противоречиви информации дали Али Хаменей е оцелял след предишните удари.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че както върховният лидер аятолах Али Хаменей, така и президентът Масуд Пезешкиан са "живи и в добро здраве".

"Врагът използва психологическа война и трябва да сме внимателни", смята ръководителят на връзките с обществеността в офиса на Хаменей.

В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има "все повече признаци, че Хаменей е елиминиран".

Али Хаменей, който е върховен лидер на Иран от 1989 г., е най-влиятелната политическа фигура в страната. Той е държавен глава и върховен главнокомандващ, има контрол върху националната полиция и моралната полиция.

Хаменей също контролира Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), отговорен за вътрешната сигурност, и доброволческите сили "Басидж", използвани за потушаване на протести.

Тръмп каза, че съществуват няколко варианта за деескалация след американската военна операция в Иран.

"Мога да продължа дълго и да поема контрола над всичко, или да приключа операцията за два-три дни и да кажа на иранците: "Ще се видим отново след няколко години, ако започнете да възстановявате ядрената си програма", допълни той.

Тръмп заяви, че е взел решение за ударите заради липсата на напредък в ядрените преговори тази седмица.

"Иранците се приближаваха до споразумение, после се отдръпваха. Това ме накара да мисля, че всъщност не искат сделка", каза още той.

