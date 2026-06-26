Тръмп: Иран атакува с дронове кораби, минаващи през Ормузкия проток. Това е глупаво нарушение на примирието

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Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия проток, обяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че единият от дроновете камикадзе е поразил палубата на товарен кораб.

"Дронът нанесе щети, но корабът бе в състояние да продължи по курса си. Свалихме другите три дрона. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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