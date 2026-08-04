Тръмп: Иран има последен шанс да подпише добър документ

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Американският президент Доналд Тръмп за пореден път обяви, че в момента текат интензивни преговори с Иран, въпреки че Техеран отрича за това. Пред репортери в Белия дом Тръмп заяви: "Това е последният им шанс да подпишат добър документ. Преговорите ще продължат бързо по един или друг начин. Искам да им дам всеки шанс, преди да бъдат обезглавени... Много се гордея с факта, че ще дам шанс на хората“. В противен случай американският президент се закани, че САЩ ще ударят Иран "по-силно от всяка атака през Втората световна война“.

Той отново изтъкна, че Ормузкият проток е под контрола на САЩ и Иран няма да взема никакви такси за преминаването на търговски кораби през важния морски път.

"Ако някой ще атакува, ние ще атакуваме. Имаме пълен контрол. Имаме нещо, наречено блокада... стоманена стена на Съединените щати... Няма да има атака; изобщо не говорим за атака“, бяха думите на Тръмп в Овалния кабинет в Белия дом.

Това предизвика серия от съобщения в ирански медии, които опровергават изказванията за водени преговори, като ги наричат "повтарящи се лъжи“, коментира Sky News.

Междувременно данни за корабоплаването показват, че трафикът през Ормузкия проок остава ограничен. През изминалото денонощие са преминали едва девет кораба, като са използвали по-северната част от морския път, по който Иран се опитва да принуди да минават всички плавателни съдове. От своя страна CENTCOM информира, че от 13-ти юли насам са пренасочени, или спрени 44 кораба, които са опитвали да стигнат до ирански пристанища, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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