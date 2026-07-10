Тръмп: Иран ни помоли да продължим преговорите и ние се съгласихме

Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му се е съгласила на преговори с Иран, след като Техеран е поискал тяхното продължаване, като същевременно подчерта, че примирието от юни между двете държави е приключило, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!“, написа Тръмп в Трут Соушъл.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран, посочва Ройтерс.

Двете държави постигнаха миналия месец за временно споразумение за прекратяване на четиримесечния конфликт, който предизвика сериозни смущения в световните доставки на енергоносители.

Неспособността на Тръмп да прекрати войната ядосва президента, докато Републиканската му партия се подготвя за междинните избори по-късно тази година на фона на високите цени на горивата и нарастващото недоволство сред избирателите, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!