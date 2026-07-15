Тръмп: Иран отчаяно иска сделка със САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Иран "отчаяно иска сделка" със САЩ, но Вашингтон ще реши дали да направи подобна стъпка или не, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Иран иска среща", каза държавният глава на Форума на Пенсилвания за отбрана и иновации в град Карлайл.

В конференцията участват представители на отбранителната индустрия.

Редактор "Екип на Петел",

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