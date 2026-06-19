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Тръмп: Иран са свършени!

19.06.2026 / 17:03 0

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Иран е този, който търси сближаване с Вашингтон и предупреди, че Техеран няма да получава американски средства през 60-дневния период, предвиден в неотдавнашното споразумение за прекратяване на войната между двете страни, на фона на отлагането на ядрените преговори.

„Не се срещнахме от отчаяние; Иран така си го пожела. С тях е свършено! Ще оставим 60-те дни да минат. Те няма да получат никакви пари, нито дори цент!“, написа Тръмп в Truth Social, без да предоставя допълнителни подробности, пише novini.bg.

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