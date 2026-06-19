Тръмп: Иран са свършени!

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Иран е този, който търси сближаване с Вашингтон и предупреди, че Техеран няма да получава американски средства през 60-дневния период, предвиден в неотдавнашното споразумение за прекратяване на войната между двете страни, на фона на отлагането на ядрените преговори.

„Не се срещнахме от отчаяние; Иран така си го пожела. С тях е свършено! Ще оставим 60-те дни да минат. Те няма да получат никакви пари, нито дори цент!“, написа Тръмп в Truth Social, без да предоставя допълнителни подробности, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!