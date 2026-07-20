Тръмп: Иран ще плати многократно за всеки убит американски войник

Снимка Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че ще „плати многократно“ за всеки убит американски военнослужещ. Изявлението дойде, след като Вашингтон съобщи за още трима загинали военнослужещи и един изчезнал по време на операция.

„Всеки път, когато Иран убие американски войник, ще плати многократно за това убийство!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитиран и от Блиц.

„Тази директива беше предадена на министъра на отбраната Пийт Хегсет, председателя на Комитета на началник-щабовете Дан Кейн и на всички военни ръководители“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!