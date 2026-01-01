Тръмп: Искам световен мир

Кадър Ютуб

Доналд Тръмп ще се стреми към световен мир и през новата година. Той обяви това пред репортери вечерта на 31 декември в началото на прием в имението си "Мар-а-Лаго" в щата Флорида.

На въпроса дали има ли новогодишно обещание, което е пожелал на себе си, президентът на САЩ отговори: „Да, има. Световен мир“.

Тръмп отказа да отговори на въпроси дали САЩ са готови да изпратят войски в Украйна или каква е ролята, която ЦРУ изигра в удара срещу Венецуела, допълва БГНЕС. Той само се усмихна и каза на репортерите: „Благодаря ви“.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!