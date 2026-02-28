Тръмп: Искаме да защитим американците от иранските заплахи

Кдър Ютуб

Американският държавен глава с първо изявление по темата на деня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде Ройтерс.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим“, каза Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи.

Той каза, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Подобно нещо Тръмп вече заяви и в речта си за състоянието на съюза на 24 февруари, пише nonovini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!