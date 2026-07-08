Тръмп: Ислямска република Япония изстреля 111 ракети по САЩ

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По време на пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, проведена в рамките на срещата на върха на НАТО в Турция, Доналд Тръмп разкри подробности за атака срещу американски самолетоносач.

В отговор на въпрос за европейското производство на американски ракети-прехващачи „Пейтриът“, американският президент използва възможността да разкаже история за войната с Иран, но погрешно назова Япония вместо Иран, съобщава „Ройтерс“.

Въпросът беше зададен след призива на президента Зеленски за изпращане на допълнителни системи за противовъздушна отбрана, които са от ключово значение за защитата на Украйна от руските въздушни удари.

Тръмп започна отговора си с похвала към отбранителните оръжия. „Знаете ли, това са отбранителни оръжия, които харесвам повече от нападателните. Те са най-добрите“, каза той. След това направи твърдение за атака, като обърка Иран с Япония. „Разказах тази история и вчера – Ислямска република Япония изстреля 111 ракети по нас“, заяви Тръмп, очевидно имайки предвид Иран, а не азиатския съюзник на САЩ.

Американският президент продължи с подробностите. „За период от около час бяха изстреляни 111 ракети по самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ – един много скъп кораб. И почти всяка от тези ракети беше свалена“, каза той.

Тръмп добави, че в отбраната не са използвани само системи „Пейтриът“, но и други технологии. „От 111 ракети, всяка една беше свалена. Нито една не уцели кораба. Помислете само – за един час към вас летят ракети и всяка от тях бива свалена“, заключи той, пише novini.bg.

В английския ударението в имената на азиатската островна държава (Japan) и Ислямската република (Iran) падат върху последната сричка. Заради това президентът на САЩ е направил грешката, това показа справка, направена от екипа на NOVINI.BG.

След това Тръмп обяви, че ще насърчи американските компании да покажат на съюзниците как се произвеждат прехващачи като „Пейтриът“ и ще осигури лиценз за това.

Редактор "Екип на Петел",

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