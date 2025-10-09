Тръмп: Израел и „Хамас“ подписаха първата фаза от мирното споразумение

Кадър Youtube

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план. Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи в социалната мрежа "Екс", че днес ще свика заседание на правителството, за да бъде одобрено споразумението за прекратяване на огъня в Газа. "Велик ден за Израел. С Божията помощ ще върнем всички (заложници) у дома“, написа Нетаняху. И добави:

"Това е дипломатически успех и национална и морална победа за държавата Израел. От самото начало бях ясен: няма да си отдъхнем, докато всички наши заложници не се върнат и не бъдат постигнати всичките ни цели. Чрез непоколебима решителност, мощни военни действия и големите усилия на нашия велик приятел и съюзник президент Тръмп, ние достигнахме този критичен поврат".

Групировката "Хамас" потвърди, че е подписала споразумението за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяна на заложници срещу затворници.

"Ние високо ценим усилията на нашите братя посредници от Катар, Египет и Турция. Ние също така ценим усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се стреми да сложи окончателен край на войната и да постигне пълно изтегляне на окупационните сили от ивицата Газа", пише в изявлението на "Хамас". Палестинската групировка също така призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел.

По-рано американският президент заяви, че споразумението е почти готово и че в събота може да посети Египет, където се водят мирните преговори.

"Всички страни ще срещнат справедливо отношение. Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", отбеляза Тръмп в своя публикация.

Успешното сключване на цялостно споразумение между Израел и "Хамас" би било най-голямото постижение във външната политика на Тръмп, който встъпи в длъжност през януари с обещанието бързо да сложи край на войните в Газа и Украйна, отбелязва Ройтерс. Президентът републиканец обаче се сблъска с препятствия и трудности, които явно не беше предвидил.

Висши представители от САЩ, Катар и Турция се присъединиха към преговорите, които започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх. Това очевидно даде тласък на консултациите, пише още Ройтерс. Тръмп изпрати в Египет своя зет Джаред Кушнер и специалния си пратеник Стив Уиткоф, а Израел е представляван от израелския министър по стратегическите въпроси Рон Дермер, припомня БТА.

Въпреки надеждите за прекратяване на войната, все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на ивицата Газа и съдбата на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 67 000 души и голяма част от палестинската територия е разрушена. Войната започна, след като ислямисти, предвождани от "Хамас", атакуваха Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Смята се, че 20 от оставащите в Газа 48 заложници все още са живи.

