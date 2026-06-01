Тръмп: Израел и "Хизбула" времено спират размянатана удари

Позитивни новини обяви Доналд Тръмп.

Президентът на САЩ съобщи, след като по-рано днес разговаря по телефона с израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Израел и подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" са се съгласили да спрат размяната на удари за известно време, предаде ДПА, цитирани от БТА.

По думите на американския лидер Израел няма да изпраща войски в ливанската столица Бейрут въпреки отправените по-рано заплахи, че ще предприеме такъв ход.

Тръмп посочи, че това развитие на ситуацията е настъпило след "много продуктивния" му телефонен разговор с премиера Бенямин Нетаняху, както и "много добър" разговор с висши представители на "Хизбула".

"Имах много продуктивен телефонен разговор с израелския премиер Биби Нетаняху и няма да се изпращат войски в Бейрут. Освен това всички войски, които бяха на път, вече се връщат обратно", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

"По същия начин проведох много ползотворен разговор с "Хизбула", посредством високопоставени представители, и те се съгласиха, че всички военни действия ще бъдат прекратени, че Израел няма да ги атакува, а те няма да атакуват Израел", добави американският президент.

Засега няма официално потвърждение относно изявлението на Тръмп нито от ливанската шиитска групировка, нито от израелска страна.

Напрежението между Израел и "Хизбула" се изостри значително през последните дни.

Въпреки че Израел и ливанското правителство, което не е страна в конфликта, в средата на април се споразумяха за прекратяване на огъня, "Хизбула" отхвърли преговорите с Израел и сраженията продължиха. "Хизбула" и израелската армия ежедневно си разменят удари, като редовно се съобщава за жертви, особено в Ливан.

Нетаняху заплаши с нови удари срещу южните предградия на Бейрут. Израелските сили са навлезли дълбоко в ливанска територия, но все още са далеч от столицата. Представители на Израел и Ливан от няколко седмици се срещат във Вашингтон, за да преговарят относно условията за деескалация на конфликта, макар да не е обявен никакъв пробив.

За утре е насрочен следващият кръг от консултациите.

