Тръмп: Китай ме принуди да въведа 100-процентовите мита върху вноса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че въведените от неговата администрация 100-процентни мита върху вноса на стоки от Китай няма да могат да се прилагат продължително време, тъй като биха имали сериозни икономически последици. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на интервю на Тръмп за телевизия "Фокс Бизнес Нетуърк" (Fox Business Network).

"Не са устойчиви, но това е нивото (на наложените ставки)", каза Тръмп в отговор на въпрос как митата ще се отразят на американската икономика. Той добави, че "те (Китай) ме принудиха да го направя", обвинявайки Пекин за застоя в търговските преговори между двете страни.

Миналата седмица Тръмп обяви, че Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози по отношение на Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти - девет дни преди изтичането на съществуващите в момента митнически облекчения.

Вашингтон предприема тези мерки в отговор на "крайно агресивните", по думите на Тръмп, ограничения от страна на Китай върху износа на редкоземни елементи – ключови суровини за високотехнологичната индустрия.

Американският президент потвърди също, че ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин в Южна Корея след две седмици – среща, която преди дни бе поставил под въпрос.

"Смятам, че ще се разберем с Китай, но трябва да имаме честна сделка. Тя трябва да бъде справедлива", заяви Тръмп в интервюто, предаде БТА.

