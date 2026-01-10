Тръмп: Китай може да купува от нас целия петрол, който иска

стопкадър: Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако САЩ не бяха поели контрола над петролния сектор на Венецуела, Китай и Русия щяха да го направят със сигурност, предава агенция ТАСС.



"Мисля, че всички трябва да знаят, че ако не бяхме направили това, Китай или Русия щяха да го направят“, заяви той вчера по време на среща с висши ръководители на големи петролни компании в Белия дом.



Както посочи американският президент, той е съобщил позицията на САЩ относно Венецуела и на двете страни. "И казах на Китай, и на Русия, че се разбираме много добре с тях. Много ви харесваме. Но не ви искаме там [във Венецуела]“, добави Тръмп, пише Фокус.



"Ще им кажа едно нещо: ние сме отворени за бизнес. Китай може да купува от нас целия петрол, който иска, или там (във Венецуела), или в Съединените щати. Русия също може да получи от нас целия петрол, от който се нуждае. И те обичат петрола, въпреки че сами произвеждат голяма част от него“, заключва президентът на САЩ.



На 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто обяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела беше обявено извънредно положение. По-късно Тръмп потвърди ударите и обяви залавянето и извеждането на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха отведени в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк.



На 5 януари Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици. Подсъдимите пледираха невинни по обвиненията срещу тях.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!