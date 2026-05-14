Тръмп: Китай ще поръча 200 самолета "Боинг"
Кадър Ютуб
Американският президент с гръмка новина.
Китай се е съгласил да поръча 200 самолета от американския самолетостроител "Боинг" (Boeing), съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за телевизия "Фокс", предаде БТА.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано заяви, че очаква да бъде обявена голяма поръчка за "Боинг" по време на посещението на Тръмп в Пекин, който се срещна с китайския лидер Си Цзинпин.
"Нещо, за което той се съгласи днес, е, че ще поръча 200 самолета..."Боинг" искаха 150, получиха 200", каза Тръмп.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!