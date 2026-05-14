Тръмп: Китай ще поръча 200 самолета "Боинг"

Американският президент с гръмка новина.

Китай се е съгласил да поръча 200 самолета от американския самолетостроител "Боинг" (Boeing), съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за телевизия "Фокс", предаде БТА.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано заяви, че очаква да бъде обявена голяма поръчка за "Боинг" по време на посещението на Тръмп в Пекин, който се срещна с китайския лидер Си Цзинпин.

"Нещо, за което той се съгласи днес, е, че ще поръча 200 самолета..."Боинг" искаха 150, получиха 200", каза Тръмп.

