Тръмп: Куба е провалена държава и се движи само в една посока - надолу

12.05.2026 / 17:04 2

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Куба е поискала помощ и че „ще проведе разговори“ с нея, без да уточнява повече, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Никой републиканец никога не ми е говорил за Куба, която е провалена държава и се движи само в една посока - надолу! Куба моли за помощ и ние ще проведем разговори!!! Междувременно аз заминавам за Китай!“, написа Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Представители на Белия дом, на американската администрация, както и представители на Хавана не са дали коментар по темата.

Тръмп на няколко пъти заплаши, че Куба е „следващата“, след като по-рано тази година американските военни заловиха лидера на Венецуела, Николас Мадуро - дългогодишен съюзник на Куба. 

След това САЩ наложиха допълнителни финансови санкции и разшириха вече действащите. Администрацията на Тръмп също наложи горивна блокада срещу Куба. Тя ограничи пътуванията на американци до островната държава и намали възможностите за парични преводи към нея. Освен това Вашингтон се опита да убеди свои регионални съюзници да не наемат кубински лекари.

Китай, където Тръмп ще е на посещение тази седмица, за да се срещне с китайския президент Си Цзинпин, призова Вашингтон незабавно да прекрати ембаргото и санкциите срещу Хавана.

село варна (преди 50 минути)
Рейтинг: 33713 | Одобрение: 578
Ако Щатите затворят печатницата за пари ще се сгромолясат със скоростта на светлината.
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 154284 | Одобрение: -21736
A ти си провален президент и се движиш в същата посока!!!
