Тръмп: Леброн Джеймс е може би расист

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи критики към Леброн Джеймс, който подписа с Филаделфия 76ърс, като го обвини в расизъм. Скандалната изцепка на държавния глава беше по време на пресконференция.

На въпрос за кариерите на Майкъл Джордан и Леброн Джеймс - две от най-големите звезди в американския и световния баскетбол, Тръмп предположи, че бившата звезда на Лейкърс може да е расист. По време на пресконференция в Белия дом попитан кой е най-великият на всички времена - Джордан или Джеймс, президентът на САЩ отговори:

„Майкъл Джордан е мой приятел. Играем голф с него. Той е наистина добър човек. Мисля, че Леброн е... може би расист. И може би не харесва Тръмп. Не знам. Харесвам само хора, които харесват мен, така че бих казал Майкъл Джордан без колебание."

41-годишният Леброн Джеймс е подкрепял и тримата кандидати, които се бориха срещу Тръмп в последните три президентски избори: Хилари Клинтън през 2016 г. (която загуби от Тръмп), Джо Байдън през 2020 г. (който спечели) и Камала Харис през 2024 г. (която загуби), пише Блиц.

Звездата също така критикува Тръмп за оттеглянето на поканата на Голдън Стейт Уориърс в Белия дом след шампионската им титла в НБА през 2017 г., след като звездата на тима Стеф Къри обясни, че би отказал посещението.

Редактор "Екип на Петел",

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