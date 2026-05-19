Тръмп: Може да се наложи САЩ отново да ударят Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че може да се наложи страната му отново да удари Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Техеран моли да бъде сключена сделка, увери Тръмп пред репортери в Белия дом.

По-рано днес Иран заплаши да "отвори нови фронтове", ако САЩ възобновят военните удари след прекратяването на огъня, влязло в сила миналия месец.

Преговорите между Вашингтон и Техеран се нуждаят от повече време, коментира, от своя страна, Катар.

"Бях на час от това да взема решение" да наредя нови удари, но в крайна сметка реших да отложа атаката, довери още днес Тръмп. В същото време той даде да се разбере, че все пак може да издаде заповед за такова нападение през следващите дни, ако не бъде постигната сделка.

"Добре, имам предвид, два или три дни, може би в петък, събота, неделя, нещо подобно, може би в "началото на следващата седмица", ограничен период от време, защото не може да позволим (на иранците) да имат ново ядрено оръжие", заяви президентът на САЩ.

