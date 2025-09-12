Тръмп: Нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не съм доволен от нищо, свързано с тази ситуация, но се надявам, че това ще приключи", каза той пред журналисти.

Той коментира и решението на бразилския Върховен съд да осъди бившия президент Жаир Болсонаро за заговор да остане на власт след като изгуби изборите през 2022 г.

Тръмп заяви, че е изненадан и недоволен от решението на съда, след като по-рано нарече процеса срещу Болсонаро "лов на вещици" и наложи на Бразилия високи мита, санкционира председателя на Върховния съд и отмени визите за повечето от членовете му.

Американският президент добави, че смята, че е постигнат напредък за откриването на "снайпериста", убил консервативният активист и инфлуенсър Чарли Кърк.

