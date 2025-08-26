Тръмп: Не съм диктатор, просто спирам престъпността

Кадър Youtube

"Не съм диктатор, просто спирам престъпността", настоя президентът на Съединените щати Доналд Тръмп по време на заседание на кабинета, докато говореше за последиците от предприетите от него действия във Вашингтон, предаде БНР, позовавайки се на Ройтерс.

"В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските. Те свършиха фантастична работа", коментира той.

Той подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация.

"Страната ни е в невероятна форма. Армията ни е силна, мощна и уважавана", заяви Тръмп.

Той също така коментира, че всеки, който извърши убийство във Вашингтон, трябва да получи смъртно наказание.

"Смъртно наказание, смъртно наказание. Ако някой убие някого в столицата, ще търсим смъртно наказание. Това е много силна превантивна мярка и всеки, който я е чул, е съгласен с нея", каза той, докато говореше в Белия дом.

Тръмп отново настоя, че Вашингтон ще бъде "град без престъпност".

Президентът на САЩ обясни и политиката си по отношение на фармацевтичната индустрия, обещавайки колосален спад на цените на лекарствата.

"Не говорим за намаление от 25% или 50%. Говорим за намаление на цените от 1500%", заяви американският лидер.

Той отново настоя за принципа на най-облагодетелстваната нация, който би намалил цените на лекарствата, отпускани с рецепта, в САЩ до най-ниските нива в други развити държави.

Говорейки на заседание на кабинета, Тръмп също така заяви, че многобройни компании, особено тези от секторите на изкуствения интелект и автомобилния сектор, "навлизат" в САЩ и строят фабрики. Той похвали главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг за плановете на компанията да създаде фабрика за 50 милиарда долара в Луизиана, твърдейки, че тя ще бъде почти "с размерите на Манхатън".

Доналд Тръмп похвали производители на автомобили като General Motors и Ford за преместването на производството обратно в САЩ и посочи успехите в стоманодобивната промишленост, заявявайки, че страната "се справя удивително добре в този сектор".

Според него САЩ водят пред Китай в областта на изкуствения интелект.

Тръмп отхвърли възобновяемите енергийни източници като вятъра и слънцето, подчертавайки подкрепата си за изкопаемите горива и ядрената енергия по време на заседанието на неговия кабинет.

"Не искаме слънчеви панели, не искаме вятърни турбини", заяви той, наричайки вятърните турбини "грозни" и обвинявайки ги, че "съсипват страната ни". Тръм продължава да твърди, че слънчевата енергия "не работи стабилно" за големи индустриални проекти и отнема земеделска земя от фермерите.

Посочвайки Обединеното кралство, той заяви, че цените на енергията там са се увеличили рязко заради инвестициите във вятърна енергия и предупреди:

"Те (британците) се самоунищожават. Надявам се да се върнат към изкопаемите горива, защото в момента, независимо дали ни харесва или не, изкопаемите горива са това, което работи. А след това можете да добавите и ядрената енергия".

Президентът също така прогнозира, че предстоящите данни за новоразкритите работните места в САЩ ще достигнат "нови висоти".

Тръмп заяви, че частният сектор е добавил половин милион работни места, откакто е встъпил в длъжност, като същевременно подчерта това, което той определи като премахване на 84 000 федерални позиции.

Той обяви и "много съществено" мито върху вноса на мебели, което ще бъде въведено скоро, за да се стимулира вътрешното производство.

