Тръмп: Не съм доволен от Иран, но все още не съм взел решение за атака

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от позицията на Иран в преговорите, но добави, че все още не е решил дали да изпълни заплахата си за атака.

Ден след преговорите между САЩ и Иран в Женева Тръмп посочи, че Ислямската държава „не е готова да ни даде това, което трябва да имаме“.

„Не сме взели окончателно решение“, каза той, когато беше попитан за употребата на сила.

„Не сме особено доволни от начина, по който преговаряха. Те не могат да имат ядрени оръжия и не сме възхитени от начина, по който преговарят. Не искаме Иран да притежава ядрени оръжия, а те не казват тези златни думи“, обясни Тръмп, предаде БГНЕС.

Иран многократно е заявявал, че не се стреми към стреми към придобиване на ядрени оръжия, а американските разузнавателни служби не са открили доказателства, че страната е взела такова решение, предаде АФП.

Но САЩ и Израел, които през юни проведоха мащабна бомбардировъчна кампания в Иран, са скептични към изявленията на Техеран, който подкрепя палестинските бойци от Хамас.

Попитан дали евентуална атака би предизвикала тотална война в Близкия изток, Тръмп отговори: „Мисля, че винаги може да се каже, че има риск. Знаете, когато има война, всичко е рисковано, както доброто, така и лошото“.

Американският президент беше предпазлив по въпроса дали потенциална атака би свалила Ислямската република – заклет враг на САЩ и Израел.

Миналия месец властите убиха хиляди хора, като разгромиха масовите протести, които представляваха най-голямата заплаха за управляващите духовници откакто Ислямската революция от 1979 г. свали прозападния шах.

„Никой не знае. Може да има, а може и да няма“, каза Тръмп за смяната на режима.

През първия си мандат републиканецът развали ядреното споразумение, договорено от предшественика му Барак Обама, в което Иран се съгласи на строги ограничения за обогатяването на уран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!