Тръмп: Нетаняху е труден понякога

Кадър Youtube

Бенямин Нетаняху е "труден понякога", заяви днес американският президент Доналд Тръмп, посрещайки израелския министър-председател в имението си в Мар-а-Лаго, в щата Флорида, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Двамата заявиха заедно, че радикалната палестинска групировка "Хамас", чието нападение на 7 октомври 2023 г. срещу израелска територия даде началото на двугодишната война в ивицата Газа, трябва да се разоръжи.

Тръмп добави, че се надява втората фаза на мирния му план за анклава да влезе в действие "много бързо".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!