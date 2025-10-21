Тръмп: Ние сме много по-напред от Китай във военно отношение

Снимка: Белият дом

Доналд Тръмп заяви за военно превъзходство на САЩ над Китай и наличието на съвременни оръжейни системи в арсенала им, за чието съществуване мнозина не знаят.

В началото на среща с австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом, журналисти го помолиха да коментира оценките, че САЩ може да изостанат от Китай с десетилетия.

„Четете грешните вестници…Ние сме много по-напред от Китай във военно отношение. Съединените щати са много по-напред от тях във всички видове оръжия, с изключение на факта, че те строят много кораби. И ние ще започнем да правим това и ще ги настигнем“, каза той, dopylwa Btw.

Тръмп подчерта, че технологиите за изкуствен интелект (ИИ) в момента са от решаващо значение.

„Ние сме много по-напред от Китай както в технологиите за ИИ, така и във военно отношение и наличието на най-модерните оръжия, за които много хора дори не знаят“, добави той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!