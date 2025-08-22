Тръмп: "Никак не съм доволен"

стоп кадър: Ютуб

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че до две седмици ще има яснота дали е възможен напредък в опитите му да спре инвазията на Русия в Украйна и отново повдигна въпроса за налагане на санкции на Москва, предаде Ройтерс.

"Никак не съм доволен", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет по повод перспективите за постигане на мир.

Преди една седмица американският президент проведе разговори в Аляска с руския си колега Владимир Путин, но засега не успява да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски, посочва Ройтерс, цитирани от БТА.

"Виждам там една голяма омраза", каза Тръмп.

"Ще видим обаче какво ще се случи. Смятам, че до две седмици ще сме наясно, какво да предприемем", допълни той.

Тръмп посочи, че тогава ще реши дали да наложи "тежки санкции", или да не прави нищо и да каже: "Спорът си е ваш".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!