Тръмп: Новото ръководство на Иран иска да преговаряме, трябваше да го направят по-рано

Те искат да говорят и аз се съгласих да говоря, така че ще разговарям с тях. Трябваше да го направят по-рано, обяви американският президент

След убийството на върховния аятлолах Али Хаменей, както и предполагаемото ликвидиране на неговия временен заместник Алиреса Арафи, новото ръководство на Иран е поискало да преговаря със САЩ. Това обяви президентът Доналд Тръмп пред списание The Atlantic, предаде Флагман

„Те искат да говорят и аз се съгласих да говоря, така че ще разговарям с тях. Трябваше да го направят по-рано. Трябваше по-рано да дадат това, което беше много практично и лесно за изпълнение. Чакаха твърде дълго“, каза Тръмп. Държавният глава отбеляза, че някои от иранците, участвали в преговорите през последните седмици, вече не са живи.

„Повечето от тези хора ги няма. Някои от хората, с които водехме преговори, ги няма, защото това беше голям, това беше сериозен удар. Трябваше да го направят по-рано (...) Можеха да постигнат сделка. Трябваше да го направят по-рано. Опитаха се да хитруват прекалено много“, допълни той.

Американският президент каза още, че решението за по-нататъшни удари срещу Иран, насочени към смяна на режима, ще бъде взето въз основа на оценка на ситуацията на място.

„Ще трябва да разгледам ситуацията, когато това се случи. Това е въпрос, на който не може да се отговори“, каза президентът.

По-рано днес Тръмп, който даде много телефонни интервюта от резиденцията си в щата Флорида, заяви пред американски телевизии, че военната операция срещу Иран „изпреварва графика“ и са били убити 48 ирански лидери.

А в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ той обяви, че американските въоръжени сили са потопили девет ирански бойни кораба и до голяма степен са разрушили щаба на военноморските сили на Ислямската република, предаде Ройтерс.„Тръгваме след останалите - Те скоро също ще „плават на дъното“ на морето!“, написа още Тръмп.

