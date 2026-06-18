Тръмп: Очакваме пълно прекратяване на огъня между Израел и "Хизбула", включително в Ливан

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САЩ очакват пълно прекратяване на огъня на всички фронтове между ливанската шиитска групировка "Хизбула" и Израел, включително в Ливан. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин“, допълни той.

"Пазарите харесват това, което се случва - с Цените на Петрола, паднали много надолу, а Акциите много нагоре", добави Тръмп.

В сряда американският президент подписа меморандум за разбирателство за прекратяване на близо 4-месечния конфликт с Иран, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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