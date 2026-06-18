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Тръмп: Очакваме пълно прекратяване на огъня между Израел и "Хизбула", включително в Ливан

18.06.2026 / 22:10 3

Кадър Ютуб

САЩ очакват пълно прекратяване на огъня на всички фронтове между ливанската шиитска групировка "Хизбула" и Израел, включително в Ливан. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин“, допълни той.

"Пазарите харесват това, което се случва - с Цените на Петрола, паднали много надолу, а Акциите много нагоре", добави Тръмп.

В сряда американският президент подписа меморандум за разбирателство за прекратяване на близо 4-месечния конфликт с Иран, пише btvnovinite.bg.

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Коментари
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kris (преди 31 минути)
Рейтинг: 623829 | Одобрение: 122299
А всички ние очакваме да спреш подкрепата за чифутите, ама дали.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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kjk (преди 40 минути)
Рейтинг: 216417 | Одобрение: 21707
Дигна бялото знаме Перкото!!!
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cron1 (преди 44 минути)
Рейтинг: 158468 | Одобрение: -22732
А нетаняху, съглассн ли е?!?
Марио Кроненберг

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