Тръмп: Операцията във Венецуела доказа, че САЩ имат най-мощната и смъртоносна армия в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че операцията във Венецуела по отстраняването на Николас Мадуро от власт доказа, че страната му има най-мощната, най-смъртоносната и най-изтънчената армия в света.

Той добави: "Нашите военни са най-добрите на планетата Земя. Никой не може да ни победи!"

"Токът във Венецуела беше изключен", посочи още той пред депутатите от Републиканската партия в Камарата на представителите (долната камара на парламента във Вашингтон), пише novini.bg.

"Единствените хора със светлина бяха хората, които имаха свещи", каза Тръмп, като допълни:

"Те знаеха, че идваме. Електричеството в почти цялата страна беше изключено. Тогава разбраха, че има проблем. Нямаше електричество. Така че някак си ги изненадахме. Това беше блестящо. Беше блестящо тактически. Беше невероятно нещо."

Той добави: "Това беше невероятен военен подвиг".

