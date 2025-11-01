Тръмп: Орбан поиска изключение

кадър: БНТ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан е поискал изключение от американските санкции върху руския петрол.

"Не сме му го предоставили, но той поиска. Той е мой приятел", каза още Тръмп на път за Флорида, допълва БНТ.

В Белия дом е насрочена среща между него и унгарския министър-председател на 7 ноември. По-рано днес Виктор Орбан заяви по националното радио, че ще се опита да убеди президента на Щатите да предостави на Унгария изключения от новите санкции, насочени срещу руския петрол.

