Тръмп: Отбраната на Гренландия са две кучешки шейни, Русия или Китай ще поемат контрола, ако не са САЩ

НАТО се нуждае от Съединените щати много повече, отколкото ние от тях. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, като в същото време призова Гренландия да се поддаде на неговите искания, преди да бъде завладяна от Китай или Русия.

Контролът върху Гренландия

Тръмп отхвърли предупрежденията на съюзниците и затвърди позицията си, че САЩ трябва да поемат контрол над Гренландия, като заяви, че не го интересува дали придобиването на арктическата територия би разстроило НАТО.

Говорейки пред репортери на борда на Air Force One по време на полета си обратно към Вашингтон, Тръмп бе попитан дали евентуалното поемане на контрол над Гренландия може да навреди на отношенията с Алианса, цитира България он ер.

"Ако това засяга НАТО, значи засяга НАТО. Но ви казвам още сега - те имат много по-голяма нужда от нас, отколкото ние от тях", поясни Тръмп.

На въпрос дали е отправил официално предложение към Гренландия или Дания, Тръмп отговори, че все още не е, след което направи мрачна оценка на сигурността на острова.

"Гренландия трябва да сключи сделката, защото не иска Русия или Китай да поемат контрола. На практика тяхната отбрана са две кучешки шейни. А в същото време наоколо има руски разрушители", подчерта американският лидер.

Русия и Китай са готови да превземат полуавтономната област

В отделен разговор с журналисти на борда Тръмп даде ясно да се разбере, че според него американският контрол над Гренландия е неизбежен.

"Ако ние не вземем Гренландия, Русия или Китай ще го направят. И аз няма да позволя това да се случи… По един или друг начин, ние ще имаме Гренландия", каза той.

На последващ въпрос дали е "приемливо това да компрометира НАТО", Тръмп призна, че негативната реакция може да е реална, но намекна, че самият Алианс може да не е незаменим.

"Може би НАТО ще бъде недоволен, ако го направя, но така ще спестим много пари. Харесвам НАТО. Просто се чудя дали, ако на нас ни потрябва помощ, те ще бъдат там за нас. Не съм сигурен", призна Тръмп.

На практика Член 5 от договора на НАТО за колективна отбрана, който разглежда нападение срещу една държава членка като нападение срещу всички, е бил задействан само веднъж - след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. срещу САЩ, когато съюзниците се присъединиха към Вашингтон във войната в Афганистан.

Коментарите на Тръмп отново разпалиха дипломатическа криза, която тлее, откакто той поднови усилията си за придобиване на Гренландия - полуавтономна територия на Дания с огромно стратегическо значение в Арктика.

Тръмп е категоричен, че иска контрол над острова заради географското му разположение, богатите му природни ресурси и засилената военна активност на Русия и Китай в региона, като не е изключил и използването на сила.

Той твърди, че постигането на сделка би било "по-лесният вариант", но също така предупреди: "Ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния".

"Въпрос на национална сигурност"

В неделя вечерта Тръмп отново настоя, че придобиването на Гренландия от САЩ е въпрос на национална сигурност.

Гренландия, с население от около 57 000 души, се защитава от Дания, чиято армия е значително по-малка от американската, пояснява "Дейли мейл".

САЩ вече поддържат военна база на острова. Датските власти предупредиха, че всеки опит за завземане на Гренландия би застрашил самото съществуване на НАТО.

Тръмп отхвърли този аргумент, представяйки себе си като защитник, а не като заплаха за Алианса, и напомни за натиска си върху страните членки да увеличат разходите си за отбрана.

През последните дни напрежението между Вашингтон и Копенхаген се засили.

Посланикът на Дания в САЩ Йеспер Мьолер Сьоренсен публично реагира, след като новоназначеният американски пратеник за Гренландия заяви, че Съединените щати са защитавали острова по време на Втората световна война, когато Дания не е могла.

Сьоренсен отговори, че Дания последователно е заставала рамо до рамо със САЩ, включително след атентатите от 11 септември, и подчерта, че само жителите на Гренландия имат право да решават бъдещето си.

Гренландия иска възстановяване на контактите със САЩ след изявленията на Тръмп

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че страната ѝ е изправена пред "решаващ момент" в конфликта си с Вашингтон.

"Има конфликт около Гренландия", заяви Фредериксен по време на дебат с други датски политически лидери, като добави, че залогът е много по-голям от самия остров.

Дания ще защитава принципите си

В публикация във Facebook тя написа, че Дания е готова да защитава принципите си.

"Ние сме готови да защитаваме нашите ценности, където и да е необходимо, включително и в Арктика. Вярваме в международното право и в правото на народите на самоопределение", подчерта Фредериксен.

Европейските съюзници започнаха да застават зад Дания. Германия и Швеция изразиха подкрепа за Копенхаген и осъдиха това, което шведският премиер определи като "заплашителна реторика".

Знаково уволнение след посещението на Джей Ди Ванс в Гренландия

Германия отново подчерта, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от нейния народ и от Дания, като същевременно призна нарастващите рискове за сигурността в Арктика.

Германски представители заявиха, че страната е готова да поеме по-голяма отговорност в рамките на НАТО с нарастващото стратегическо значение на региона.

Социологическите проучвания показват, че населението на Гренландия категорично се противопоставя на американско поемане на контрол над острова, въпреки че продължава дебатът за дългосрочните отношения с Дания.

