Тръмп: Отмених ударите срещу Иран

Стопкадър Ютуб, NBC News

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е отменил планираните за тази вечер удари срещу Иран - няколко часа, след като заплаши с нови бомбардировки и изрази желание да „превземе“ остров Харг, център на иранската петролна инфраструктура, предаде Ройтерс.

„Въз основа на факта, че преговорите с Ислямска Република Иран са били отнесени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Тръмп заяви, че „преговорите и окончателните точки“ са били одобрени от САЩ, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други.

„Морската блокада ще остане в пълна сила и действие, докато тази сделка не бъде финализирана - времето и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро“, каза още той.

Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер“ и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура, както и пазарите на тази близкоизточна страна след поредицата от ответни удари в Залива, които подкопаха крехкото примирие, отбелязва Ройтерс.

Централният щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал Анбия", върховното обединено военно командване на Иран, заяви малко преди това, че Съединените щати ще получат по-суров отговор отпреди, ако атакуват Иран, след като Тръмп заяви, че САЩ ще нанесат нов удар по Иран.

„Предвид последните заплахи на САЩ срещу петролната инфраструктура на Иран, или износът на петрол и газ ще бъде за всички, или няма да бъде достъпен за никого“, посочи иранското командване в изявление, разпространено от държавните медии, като добави, че войната ще стане по-мащабна и обширна, което ще доведе до несигурност в региона.

Главният ирански преговорящ и председател на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф също така предупреди, че САЩ се излагат на „безкрайно блато“ след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе „много силен“ удар по Иран, предаде Франс прес.

„Неподходящи стратегии и импулсивни решения ще обърнат всичко към лошо, ще унищожат енергийната инфраструктура, ще взривят пазарите и ще ви вкарат в безкрайно блато, от което няма да можете да излезете с години“, написа Галибаф в социалната платформа Екс.

„Ще откриете един различен Иран“, добави председателят на иранския парламент, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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