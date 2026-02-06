Тръмп: Отношенията между Унгария и Съединените щати достигнаха нови върхове

снимка: Булфото

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък подкрепи унгарския министър-председател Виктор Орбан преди изборите в страната на 12 април, като нарече своя съюзник "наистина силен и могъщ лидер" в публикация в социалните мрежи.

"Отношенията между Унгария и Съединените щати достигнаха нови върхове на сътрудничество и впечатляващи постижения по време на моята администрация, до голяма степен благодарение на министър-председателя Орбан", написа Тръмп в публикация в Truth Social, видя Bulgaria ON AIR.

"С гордост ПОДКРЕПИХ Виктор за преизбиране през 2022 г. и имам честта да го направя отново", коментира той.

Според социологическо проучване, публикувано във вторник, центристко-дясната партия "Тиса" води пред управляващата партия на Орбан "Фидес", а крайнодясната партия "Нашата родина" е на път да влезе в парламента.

Националистът Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство за управлението си, откакто "Фидес" спечели убедително изборите през 2010 г., въпреки че изходът остава силно несигурен, тъй като проучванията показват, че много избиратели все още са колебаещи се.

