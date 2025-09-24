Тръмп: Предупрежденията за изменението на климата са измама

стоп кадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вярва на предупрежденията за изменението на климата, наричайки ги "най-голямата измама“. Той обяви това по време на речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предава ТАСС, пише от "Фокус".



"Изменението на климата е най-голямата измама. <...> Всички прогнози на ООН и много други организации, често направени със злонамерени мотиви, бяха погрешни“, смята американският лидер.



"Въглеродният отпечатък е глупост, но все още имаме радикални природозащитници в САЩ, които вярват, че всичко трябва да спре, че фабриките трябва да спрат да работят“, отбелязва Тръмп.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!