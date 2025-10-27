Тръмп: Преминах изследване с ядрено-магнитен резонанс

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който е на обиколка в Азия, днес съобщи, че в началото на месеца му е било направено изследване с ядрено-магнитен резонанс, без да уточни на коя част от тялото, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Преминах изследване с ядрено-магнитен резонанс. Беше перфектно", съобщи Тръмп на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" по време на полета си за Токио.

"Никой досега не ви е давал (такава) информация като мен и ако смятах, че не (съм) добре, също щях да ви кажа, нямаше да го крия, щях да направя нещо по този въпрос", добави 79-годишният Тръмп - най-възрастният американски президент, встъпил в длъжност.

Резултатите от цялостния му медицински преглед в началото на октомври, подписан от лекаря на държавния глава Шон Барбабела, показват, че Доналд Тръмп "продължава да е в изключително добро здраве, с добра сърдечно-съдова, белодробна, неврологична и физическа дейност".

Това бе вторият му медицински преглед, откакто се върна в Белия дом през януари, след първия му преглед през април. Тази честота предизвика въпроси, тъй като американските президенти обикновено преминават проверка на здравословното им състояние веднъж годишно. Прегледът обаче бе представен като рутинен от Белия дом.

"Лекарите заявиха, че тези резултати са сред най-добрите за (моята) възраст; сред най-добрите, които те някога са виждали", каза днес Тръмп.

През юли Белият дома обяви, че президентът страда от хронична венозна недостатъчност - често срещано и доброкачествено състояние, което в неговия случай се проявява по-специално като подуване на глезените.

Освен това много снимки го показват със синини по горната част на дясната му ръка, често покрити с дебел слой грим. Белият дом обясни тези синини като резултат от "честите ръкостискания" и употребата на аспирин от Тръмп "като част от стандартен режим за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания".

Тръмп не е подминаван от въпроси и спекулации относно здравето му, въпреки че те далеч не са толкова интензивни в сравнение с онези, отправяни към предшественика му - демократа Джо Байдън.

